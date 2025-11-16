  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milliler sahada fırtına gibi esti

Hamas’tan İİT ve Arap Birliği’ne acil çağrı: Gazze’de soğuk, açlık ve abluka birleşti

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı

Siyasette fırtına koptu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert sözler!

Gazze Belediyesi'nden hem duygulandıran hem gururlandıran hamle

Keşmir’de sarsıcı patlama! Karakoldaki inceleme can kayıplarını getirdi!

Alman Meclisi’nde güvenlik skandalı: Şüpheli USB’li saldırı vekilleri alarma geçirdi

Adıyaman'da tarihi anlar! Bakanlardan ardı sıra açıklamalar...

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”
Gündem Hava ulaşımı çağ atladı! Hipersonik uçuş ile mesafeler kısalıyor
Gündem

Hava ulaşımı çağ atladı! Hipersonik uçuş ile mesafeler kısalıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hava ulaşımı çağ atladı! Hipersonik uçuş ile mesafeler kısalıyor

Hipersonik uçuş, maraton uzunluğundaki uluslararası yolculukları bir saatlik seyahatlere dönüştürerek bilim kurguyu gerçeğe yaklaştırabilir. Yeni bir deney, uzun süredir tartışılan Morkovin hipotezini destekleyerek, Mach 6 hızındaki türbülansın daha düşük hızlardaki hava akışlarına benzediğini ortaya koydu. Bu keşif, hipersonik uçuşu ve hatta uzaya erişimi çok daha mümkün hâle getirebilir.

Hipersonik uçuş bir gün mümkün olursa, küresel seyahat tamamen dönüşebilir. Örneğin Sydney–Los Angeles uçuşu 15 saat yerine sadece bir saat sürebilir.

Bu araştırma üzerine çalışan Profesör Nicholaus Parziale şöyle diyor:

“Bu gerçekten gezegeni küçültüyor. Seyahati daha hızlı, kolay ve keyifli hâle getirecek.”

Dünyanın yarısını bir saatte kat etmek imkânsız gibi görünse de bu hedef giderek yakınlaşıyor. Askerî jetler hâlihazırda Mach 2–3 hızlarına ulaşıyor. Los Angeles–Sydney yolculuğunun bir saatte yapılması için bir uçağın Mach 10’a ulaşması gerekir — yani ses hızının 10 katına.

En büyük engel, bu aşırı hızlarda oluşan yoğun türbülans ve ısıdır.

Hava, düşük hızlarda ve çok yüksek hızlarda aynı davranmaz. Uçak mühendisleri bu farkı iki kavramla açıklar:

Sıkıştırılamaz akış (düşük hızlar)

Sıkıştırılabilir akış (yüksek hızlar)

Prof. Parziale bunu şöyle açıklar:

“Gaz sıkışabilir. Bu da basınç ve sıcaklıktaki değişimlerin havanın yoğunluğunu etkilemesine neden olur.”

Bu çalışmada Parziale’nin ekibi, rüzgâr tünelindeki hava akışına karıştırılan kripton gazını lazerle iyonize ederek parlayan düz bir çizgi oluşturdu.

Ardından yüksek çözünürlüklü kameralarla bu çizginin: nasıl eğildiğini, nasıl büküldüğünü, nasıl kıvrıldığını gözlemlediler.

Parziale,“Bu çizginin akışla nasıl hareket ettiğini incelediğimizde türbülansın yapısı hakkında çok şey öğreniyoruz. Mach 6’da türbülans davranışının sıkıştırılamaz akışa oldukça yakın olduğunu gördük.” Bu deney düzeneğini kurmak tam 11 yıl sürdü.

Bu bulgular uzay ulaşımını da değiştirebilir:

“Hipersonik hızda uçabilen uçaklar geliştirebilirsek, roket fırlatmak yerine bu uçakları uzaya da çıkarabiliriz. Bu da alçak Dünya yörüngesine ulaşımı kolaylaştırır.”

Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet'ten taziye paylaşımı
Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet'ten taziye paylaşımı

Gündem

Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet'ten taziye paylaşımı

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi
Ekonomi

Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi

Rusya ve Türkiye arasında Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine rağmen yeni rezervasyon ile ilgili 2025 yılı için çok iyi bir sezonun s..
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!
Aktüel

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

Silivri Marmara Cezaevi'nde, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı, Müjdat Gezen Ali Mahir Başarır ile birlikte ziy..
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Gündem

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23