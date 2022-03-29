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Gündem Hava sıcaklıkları 15 derece birden artacak
Gündem

Hava sıcaklıkları 15 derece birden artacak

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilip sel, çığ ve heyelanlara kaşı dikkatli olunması istendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:14:00 -
Hava sıcaklıkları 15 derece birden artacak

Sivas Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak sel, çığ ve heyelan uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının Çarşamba günü 4-6 derece Perşembe günü ise 12 derece olacağının ön görüldüğü belirtilip mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcakların muhtemel heyelan, çığ ve taşkınlara neden olabileceği bileceği ifade edildi. Vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta hafta sonu sıcaklıkların 18 dereceye ulaşması bekleniyor.

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