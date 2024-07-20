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Yerel Hava sıcaklığı termometreleri zorladı, asfaltı eritti!
Yerel

Hava sıcaklığı termometreleri zorladı, asfaltı eritti!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 23:03:00 -
Hava sıcaklığı termometreleri zorladı, asfaltı eritti!

Bodrum’da 44 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. İlçede bazı noktalarda asfalt eridi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için yüksek hava sıcaklığı uyarısı yapmıştı. Bodrum’da birkaç gündür sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Bodrum’un bazı bölgelerinde gölgede ölçülen en yüksek sıcaklık, 44 dereceye kadar ulaştı. 

Sıcak hava nedeniyle ilçenin kırsal mahalleleri Kumköy, Pınarlıbelen ve Etrim’de asfaltın eridiği görüldü. Bazı sürücüler, asfaltın eridiği bölgelerde zor anlar yaşadı. 

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 2-3 derece düşmesi bekleniyor. 

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