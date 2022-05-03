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Dünya Hava sıcaklığı 46 dereceyi gördü! 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Hava sıcaklığı 46 dereceyi gördü! 25 kişi hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahip olan Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 16:29:00 -
Hava sıcaklığı 46 dereceyi gördü! 25 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ülkede termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcak çarpması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Maharashtra sağlık yetkilisi Pradeep Awate, ülkede sıcaklığın son 100 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızlı bir şekilde artıyor" derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından ülkenin kuzeybatısı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediği açıklandı.

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