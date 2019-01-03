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Hava şartlarından dolayı 2 ülkede limanların faaliyetleri durdu!

Mısır ve Kuveyt’te olumsuz hava şartları nedeniyle 6 liman faaliyetlerini durdurdu.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:55
Hava şartlarından dolayı 2 ülkede limanların faaliyetleri durdu!

Kuveyt Liman İşletmeciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şuveyh, Ed-Duha ve Eş-Şuaybe limanlarında faaliyetlerin durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada rüzgarın saatteki hızının 30 mile kadar çıkması nedeniyle dev dalgaların oluştuğu ülkede, kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının da iyice düştüğü duyuruldu.

Olumsuz hava şartları Mısır limanlarını da etkiledi. Mısır Kızıldeniz Liman İşletmeciliği, Mısır’ın turistlik beldesi Şarm Eş-Şeyh limanında denizde oluşan yüksek dalgalar nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan Akdeniz’de bulunan İskenderiye ve Dahile limanlarında da denizde oluşan rüzgar ve dalga boyunun 2-3 metreye kadar çıkmasıyla iki günden beri faaliyetlerin durdurulduğu kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:55
  1. mısır limanları
  2. kuveyt limanları

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