Hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu yağış var mı? Yarın hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminleri yayımladı. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? Yağış var mı, yağmurlar kaç gün sürecek? Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak?

Hava durumu bayramın 2. ve 3. günü nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Anadolu'nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas) ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul ve İzmir'de de bayramda yağış bekleniyor. Bayramda Ankara'da en yüksek sıcaklığın 17 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü hava durumu nasıl?

Yarın hava nasıl olacak?