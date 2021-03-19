Hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu bügün | Ankara bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji’den gen son dakika verilerine göre, hava durumu yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son hava durumu raporuna göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde, yarın Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerlerinde (Toroslar mevki) kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Hava bugün nasıl olacak?

MARMARA BÖLGESİ HAVA NASIL?

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusunun, yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA NASIL?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında gök gürültülü sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA NASIL?

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu gece saatlerinde Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde, yarın Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerlerinde (Toroslar mevki) kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 17°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile yarın il geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA NASIL?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KONYA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS -1°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA NASIL?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yarın iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA NASIL?

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ARTVİN 9°C, 19°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜMÜŞHANE 4°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON 9°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA NASIL?

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile yarın batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 2°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın zamanla yağmurlu

KARS 1°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

VAN 3°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt, yarın Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 7°C, 19°C

Çok bulutlu.