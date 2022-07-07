Hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir yağış var mı bayramda hava nasıl olur?
Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu sebeple vatandaşlar gelecek bir haftalık hava durumunu merak ediyor. Peki, İstanbul’da bayramda hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 9 Temmuz | Ankara hava durumu güncel
Bayram tatili bu yıl 9 gün olarak açıklandı. Bayram tatili için plan yapanlar ise havanın ne zaman nasıl olacağını araştırıyor. Bu hafta hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir yağış var mı bayramda hava nasıl olur?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri'nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya ile zamanla Çanakkale, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRIKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bolu çevreleri ile zamanla Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Öğle saatlerinde Van'ın doğusu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık