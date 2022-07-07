Bayram tatili bu yıl 9 gün olarak açıklandı. Bayram tatili için plan yapanlar ise havanın ne zaman nasıl olacağını araştırıyor. Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir yağış var mı bayramda hava nasıl olur?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri'nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya ile zamanla Çanakkale, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRIKKALE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bolu çevreleri ile zamanla Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Öğle saatlerinde Van'ın doğusu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık