  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal açıkladı: 3 aşamada bitiriyor
Gündem

Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal açıkladı: 3 aşamada bitiriyor

SİHA'ların önemine dikkat çeken Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal yaptığı açıklamada "Birinci derecede istihbarat desteği sağlar, ikinci derecede taarruza, hedefe kilitlenme desteği sağlar, üçüncü derecede taarruzu kendisi yaparak, saldırı desteği sağlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:31:00 -
Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal açıkladı: 3 aşamada bitiriyor

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde, "Savunma ve Güvenliğe S-400 İHA/SİHA Etkisi" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansın konuşmacısı Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'dı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonları değerlendiren Ünal, bu başarıların perde arkasındaki süreci değerlendirdi. Ünal, Türkiye’nin konvansiyonel savunma odaklı satın aldığı sistemlerin tamamen yasal olduğunu vurguladı.

S-400’leri kullanması durumunda F-35’lerden mahrum bırakılmasının hukuki olmadığını belirtti. Türkiye’nin hem S-400’lere hem de F-35’lere sahip olabileceğinin altını çizdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı döneminde savunma sistemleri konusunda yaptığı çalışmalara değinen Ünal, Türkiye’nin güvenliğinin sağlanması için milli savunma sistemlerinin oluşturulmasının önemini anlattı.

S-400 mü, Patriot mu?

Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, S-400’ler ile Patriot füzelerini kıyasladı, S-400'lerin teknik özelliklerinin daha üstün olduğunu söyledi.

Türkiye’nin stratejik düzeyde hava savunmasının sağlanması için uzaydan kontrollü sistemlerin önemine değinen ve Türkiye’nin bu anlamda ilerleyen süreçte önemli adımlar atacağını belirten Ünal, Türkiye’nin uzaydan destekli füze sistemlerini kullanabilmesi ve bu sistemlerin yapay zeka ile desteklenmesi hususunun çok önemli olduğunu söyledi.

S/İHA'lardaki 3 müthiş yetenek

SİHA ve İHA’ların teknik yapısından da bahseden Ünal, “Birinci derecede istihbarat desteği sağlar, ikinci derecede taarruza, hedefe kilitlenme desteği sağlar, üçüncü derecede taarruzu kendisi yaparak, saldırı desteği sağlar” diye konuştu.

Ünal, Putin’in, “Yapay zekayı kontrol edenleri kimse kontrol edemez” sözünü hatırlattı, Türk İHA’larının sağlamış olduğu hareket kabiliyetinin önemine değinerek bu teknolojinin yapay zeka ile de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Amerikan Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak, “Türkiye’nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını” yazdı.

Dergi, son olarak Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarısına da büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA’ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu yaptı.

Türkiye'nin SİHA ve İHA teknolojisinde elde ettiği teknolojik atılım dünya medyasının manşetlerinden düşmüyor. Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayiinin gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayii devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle rezil olursunuz işte: ‘Burası Türkiye değil’ diyen ABD'li Pelosi haklı çıktı
Dünya

Böyle rezil olursunuz işte: ‘Burası Türkiye değil’ diyen ABD'li Pelosi haklı çıktı

ABD'deki şaibeli başkanlık seçimleri ülkede büyük tartışmlara yol açarken, yapılan usülsüzlükler Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy ..
Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması
Dünya

Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması

Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerindeki sinsi planları devam ediyor. Kardeş ülke Pakistan'da yaşanan son olay gündeme bomba gibi..
Melih Gökçek duyurdu! Külliye'de dikkat çeken görüşme
Siyaset

Melih Gökçek duyurdu! Külliye'de dikkat çeken görüşme

AK Parti'de bazı görev değişimlerinin yaşandığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay