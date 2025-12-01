  • İSTANBUL
Son Haberler

Başbakan Starmer, kamuoyunu yanıltmakla suçlanan Maliye Bakanı Reeves'i savundu Bozacı ile şıracı

Ülke karıştı, her çalışana 639 euro ikramiye verilecek Açık bir seçim rüşveti

Peş peşe olumlu gelişmeler! Türk ekonomisi uçuşa geçti

Yayın yönetmeni gitti hepsi kovuldu! Sözcü'de peş peşe personel kıyımı

İP'li isimden Merhum Yazıcıoğlu'na skandal sözler: İşte bunların milliyetçiliği bu kadar

Uzayda yeni dönem ASELSAN LUNA-1 yörüngede

Mumay’dan Kritik Analiz... Ankara’nın Mavi Vatan Hamlesi Somali’den Başlıyor

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

SIPRI'nın dünya savunma sanayisi şirketleri listesine hızlı giriş yaptık İlk 100 içinde 5 firma

24 market ürününde sevindiren haber: ‘Verileri masada değil sahada hazırladık’
Dünya Hava kirliliği alarmı! Okullar ve resmi kurumlar yarın tatil
Dünya

Hava kirliliği alarmı! Okullar ve resmi kurumlar yarın tatil

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hava kirliliği alarmı! Okullar ve resmi kurumlar yarın tatil

İran’ın başkenti Tahran’da hava kirliliğinin kritik seviyelere ulaşması sebebiyle okullar ve resmi dairelerin yarın kapatılacağı duyuruldu.

İran’ın başkenti Tahran’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun hava kirliliği nedeniyle önemli bir karar alındı.

 

Eğitim uzaktan yapılacak

İran basını, Tahran Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği belirtildi. Karar kapsamında eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Siyaset

Gündem

Gündem

1
Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...
Gündem

Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...

Filistin'deki insani drama ve küresel boykot çağrılarına rağmen Bebek katili destekçisi Coca-Cola'nın sponsorluk teklifine sıcak bakan Süper..
Telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi! 11 milyon liralık vurgun ortaya çıktı
Yaşam

Telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi! 11 milyon liralık vurgun ortaya çıktı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları 11 milyon lira dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli, Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen op..
Gündem

TikTok’ta canlı yayın açan bir kişinin, engelli olduğu düşünülen bir kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada infial..
