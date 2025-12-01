Hava kirliliği alarmı! Okullar ve resmi kurumlar yarın tatil
İran’ın başkenti Tahran’da hava kirliliğinin kritik seviyelere ulaşması sebebiyle okullar ve resmi dairelerin yarın kapatılacağı duyuruldu.
İran’ın başkenti Tahran’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun hava kirliliği nedeniyle önemli bir karar alındı.
Eğitim uzaktan yapılacak
İran basını, Tahran Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği belirtildi. Karar kapsamında eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.
