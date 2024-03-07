  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok

Belediyenin fabrikası ile CHP propagandası! Sandığı gören Ekrem ekmek dağıtıyor

Ünlü ve güvenilir markaların kremlerinde kanserojen şoku!

Bölgede inanılmaz petrol ve doğalgaz yatakları var! Türkiye ile anlaşma kararı aldılar, imzalar atıldı

5 büyükşehir için büyük adım! Bakan Özhaseki açıkladı: 2,5 milyon TL, yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade!

Yerli savunma sanayimiz için sinsi plan devreye sokuldu! Yabancılar pusuda, ayrılanı hemen kapmaya başladı

Soygun var! Şirketin sermayesi 25 bin lira İBB'den aldığı ihale 57 milyon lira!

Ümit Özdağ canlı yayında çalışanı fırçaladı! "Bu ne biçim iş sen sussana!"

Terörist İsrail dalga geçmeye başladı! Ramazan öncesi skandal hareket

Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Mısır’a kaçan katilin sonu geldi
Dünya Hava kirliliği 10.5 milyon kişiyi hasta etti
Dünya

Hava kirliliği 10.5 milyon kişiyi hasta etti

Yeniakit Publisher
2024-03-07 18:22:00 -
Hava kirliliği 10.5 milyon kişiyi hasta etti

Tayland’da hava kirliliği kaynaklı hastalık vakası 2023’te 10.5 milyon olduğu açıklandı.

Tayland Ulusal Ekonomik ve Sosyal Gelişim Konseyi (NESDC), 2023 yılının 4. Çeyreğine ait genel sosyal gelişim raporunda sadece 2023 yılında 10.5 milyon kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklardan muzdarip olduğunu açıkladı. 2022 yılında 79 bin 374 olan grip vakası 2023 yılında pandeminin sona ermesiyle 478 bin 175 olarak kayıtlarda yer aldı. NESDC'nin raporunda şu ifadelere yer verildi;

“Sürveyans hastalıklarından kaynaklanan vakalar 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 170,0 oranında artmıştır. Bu artış temel olarak, hızlı hava değişiklikleri ve bir önceki çeyrekte devam eden salgına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat artan grip hastalarından kaynaklanmıştır. 2023 yılında sürveyans hastalık vakaları 2022 yılına kıyasla yüzde 116,7 oranında artış göstermiştir.

İleriye dönük olarak ele alınması gereken konular arasında psikiyatri hastaları arasındaki şiddetin izlenmesi, Taylandlı kadınlar arasında en yaygın kanser olmaya devam eden meme kanseri ve 2023 yılında 10.5 milyon kirlilik kaynaklı hastalık vakası ile PM 2.5'in (akciğerlerden kana karışan, çapı 2.5 mikrometre olan mikro kirletici) halk sağlığı üzerindeki etkisi yer almaktadır.”

Bu park tamamen filler için oluşturuldu
Bu park tamamen filler için oluşturuldu

Dünya

Bu park tamamen filler için oluşturuldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce böyle bir olay duydunuz mu? Ofise giren leopar 12 yaşındaki çocukla burun buruna geldi
Daha önce böyle bir olay duydunuz mu? Ofise giren leopar 12 yaşındaki çocukla burun buruna geldi

Dünya

Daha önce böyle bir olay duydunuz mu? Ofise giren leopar 12 yaşındaki çocukla burun buruna geldi

Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı
Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Dünya

Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23