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Dünya Hava Forum son dakika olarak duyurdu: Güneş'te büyük patlama! Türkiye'yi de uyardılar
Dünya

Hava Forum son dakika olarak duyurdu: Güneş'te büyük patlama! Türkiye'yi de uyardılar

Yeniakit Publisher
2024-05-10 23:59:00 - 2024-05-11 00:13:19
Hava Forum son dakika olarak duyurdu: Güneş'te büyük patlama! Türkiye'yi de uyardılar

Sosyal medyada faaliyet gösteren Hava Forum adlı haber mecrasında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Hava Forum'un haberinde NASA kaynak gösterildi.

Haber paylaşımında, NASA tarafından şu açıklamanın yapıldığı aktarıldı:

"Güneş'te çok büyük bir patlama meydana geldi. Jeomanyetik fırtına şu an Dünya'mıza doğru geliyor. Çok şiddetli bir şekilde Dünya'mıza vurması tahmin ediliyor.

Bu patlama son 19 yılın en güçlüsü! Elektrik, İnternet, radyo, televizyon yayınlarında kesintiler olabilir. Bazı elektronik araçlarda arıza yaşanabilir. Bu geceden itibaren 2 gün boyunca Avrupa ve hatta ülkemizden kuzey ışıkları görülebilir.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Sizler de takip edin: elektrik, internet, radyo, televizyon yayınlarında kesinti olursa veya elektronik bir aracınız bir anda bozulursa bizlere yazın."
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Kaynak: NASA

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Yorumlar

Yok ya

Yok ya inanmam bizim başımıza bir şey getirmek için dir bu haber. Fetö cü işi bunlar dıj güçlerin oyunudur bu

Gültekin

KAİNATIN SAHİBİ ALLAH İŞİNİ BİLİR, GÜNEŞTEN KOPAN PARÇALAR DÜNYAYA MI VURUR, YOKSA ÇOK KUDURANLARI BAŞINA MI VURUR, EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR, BU DOĞA OLAYLARINDAN HİÇ DERS ALMAYANLARIN ELBETTE HESAPLARI ÇOK ÇETİN OLACAKTIR.
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