Hava Forum son dakika olarak duyurdu: Güneş'te büyük patlama! Türkiye'yi de uyardılar

Hava Forum'un haberinde NASA kaynak gösterildi.

Haber paylaşımında, NASA tarafından şu açıklamanın yapıldığı aktarıldı:

"Güneş'te çok büyük bir patlama meydana geldi. Jeomanyetik fırtına şu an Dünya'mıza doğru geliyor. Çok şiddetli bir şekilde Dünya'mıza vurması tahmin ediliyor.

Bu patlama son 19 yılın en güçlüsü! Elektrik, İnternet, radyo, televizyon yayınlarında kesintiler olabilir. Bazı elektronik araçlarda arıza yaşanabilir. Bu geceden itibaren 2 gün boyunca Avrupa ve hatta ülkemizden kuzey ışıkları görülebilir.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Sizler de takip edin: elektrik, internet, radyo, televizyon yayınlarında kesinti olursa veya elektronik bir aracınız bir anda bozulursa bizlere yazın."

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Kaynak: NASA