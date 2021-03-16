Hava durumu bugün nasıl olacak? Bugün yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa ve Mardin hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava bugün nasıl, yağış var mı?

Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Aydın, Muğla ve Denizli ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı kaç derece?

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bugün yağmur var mı? Yağmur nereye yağacak?

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Aydın, Muğla ve Denizli ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çığ uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hangi ilde hava nasıl olacak? Hava durumu nasıl?

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANAKKALE HAVA DURUMU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ HAVA DURUMU °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ HAVA DURUMU°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR HAVA DURUMU °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

MANİSA HAVA DURUMU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA HAVA DURUMU °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ADANA HAVA DURUMU °C, 21°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı HAVA DURUMU

ANTALY HAVA DURUMUA °C, 17°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

HATAY HAVA DURUMU °C, 20°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ANKARA HAVA DURUMU °C, 16°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI HAVA DURUMU °C, 16°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU °C, 17°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR HAVA DURUMU °C, 14°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU HAVA DURUMU °C, 17°C Parçalı bulutl

DÜZCE HAVA DURUMU °C, 19°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU HAVA DURUMU °C, 17°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK HAVA DURUMU °C, 14°C Parçalı bulutlu

ARTVİN HAVA DURUMU °C, 15°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU °C, 14°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN HAVA DURUMU °C, 14°C Parçalı bulutlu

TRABZON HAVA DURUMU °C, 12°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ERZURUM HAVA DURUMU °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ HAVA DURUMU °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

KARS HAVA DURUMU °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN HAVA DURUMU °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR HAVA DURUMU °C, 16°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP HAVA DURUMU °C, 18°C Az bulutlu ve açık

SİİRT HAVA DURUMU °C, 16°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA HAVA DURUMU °C, 20°C Az bulutlu ve açık