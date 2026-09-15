Hatice Temel davasında Şükrü E.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ameliyat olan okul arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gittiği evde darp ve nitelikli cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenen 65 yaşındaki Hatice Temel'in ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Şükrü E.'yi "nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Heyet, sanığın yargılama sürecindeki tutumunu dikkate alarak takdiri indirim uygulamadı. Karar duruşmasına katılmayan Şükrü E.'nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Korkuteli'nin Avdan Mahallesi'nde yaşayan Hatice Temel, 10 Kasım 2023 sabahı hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgeye götürdükten sonra köye döndü. İddianameye göre Temel, köy içinde Şükrü E.'nin evinin yakınından geçtiği sırada ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için eve girdi. Olay tarihinde 71 yaşında olan Şükrü E.'nin, eşinin evde bulunmamasını fırsat bilerek Temel ile cinsel ilişki yaşamak istediği, bunu kabul etmeyerek direnen kadını darp edip nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Temel, evin girişindeki halde hayatını kaybetti.

İddianamede "Vurdum kafasına, öldürdüm" ifadesi

İddianamede, Şükrü E.'nin daha sonra evden çıktığı ve ekmek dağıtımı yapan Yakup T. ile karşılaştığında Temel'i kastederek "Vurdum kafasına, öldürdüm" dediği yer aldı. Yakup T.'nin eve baktığında Temel'i sırtüstü ve hareketsiz halde gördüğü, ardından yakınlarına haber verdiği kaydedildi.

Adli Tıp raporu: Ölümle darp ve nitelikli cinsel saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Hatice Temel'den alınan örneklerin Şükrü E.'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, Temel'de tespit edilen yaralanmaların tek başına ölüme neden olabilecek nitelikte olmadığı, ancak maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği bildirildi. Ani kalp ölümü sonucu hayatını kaybeden Temel'in ölümü ile maruz kaldığı darp ve nitelikli cinsel saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu değerlendirildi.

Şükrü E. soruşturma aşamasındaki ifadelerinde cinsel saldırı suçlamasını reddetti; Temel'in kıyafetlerini çıkarmadığını, onu ilişkiye zorlamadığını ve öldürme niyetinin bulunmadığını savundu. Sulh ceza hâkimliğindeki ifadesinde ise Temel'in yanağına eliyle iki kez vurduğunu ve ardından kaçtığını söyledi. Sanık, Temel'i tanımadığını ve aralarında komşuluk ilişkisi bulunmadığını ileri sürdü.

Hatice Temel'in ölümünün ardından Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay günü gözaltına alınan Şükrü E., "mağduru bitkisel hayata girdirecek veya öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçundan 10 Kasım 2023'te Korkuteli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Bir yılı aşkın süre tutuklu kalan sanık, 14 Kasım 2024'te aynı hâkimlik tarafından tahliye edildi.

Suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle dosya Antalya Adliyesi'ne gönderildi; iddianamenin Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle dava açıldı. İddianameyle birlikte sanığın yeniden tutuklanması talep edildi, ancak mahkeme talebi reddederek adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Davanın 7'nci duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Şükrü E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Karar, Temel'in yakınları ile taraf avukatlarının katıldığı 8'inci duruşmada çıktı.

Avukat Keser: Ceza önce 15 yıl belirlendi, ölüm nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ailenin avukatı Beyza Keser, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada üç yıldır süren hukuk sürecinde ilk derece mahkemesinin kararına ulaşıldığını, mahkemenin nitelikli cinsel saldırı suçu yönünden cezayı önce 15 yıl hapis olarak belirlediğini, saldırı sonucunda Hatice Temel'in hayatını kaybetmesi nedeniyle sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm ettiğini aktardı. Keser, "Bu, ilk derece mahkemesinin kararıdır. Dosyayı istinaf ve temyiz aşamalarında da takip edeceğiz" dedi.

Ailenin diğer avukatı Bekir Keser, "Kamuya ve aileye karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz" ifadesini kullanarak benzer olayların tekrar yaşanmamasını temenni etti.

Hatice Temel'in kızı Durdu Tulum, "Bugün sadece Hatice Temel'in değil, tüm kadınların, kız çocuklarının ve annesi olan herkesin duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık, adalet yerini buldu" diye konuştu. "Adalet yerini buldu, istediğimiz oldu" diyen oğlu Turgut Temel ise avukatlarına teşekkür ederek "Başka anneler ölmesin, başka kuzular ağlamasın" ifadelerini kullandı.