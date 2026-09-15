  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın özel jeti alev aldı NATO Karargahı'ndan Kremlin'e açık tehdit! Putin'in çabaları boşuna! Her an tepenize inmeye hazırız Adliyeye sevk edildi! Ünlülerin avukatı bakın ne dolaplar çevirmiş Bakan Tekin’den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yorumu! Hedef erdemli nesiller yetiştirmek DEM Heyeti İmralı’da! Teröristbaşından "Şartlı Barış" Mesajları! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı açılında konuştu: Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor Almanya’da akaryakıt fiyatlarında rekor! Togg’u benzinli sanan Özlem Gürses’e gelsin Çocuklar aç ve susuzmuş! PISA başarısına CHP kılçıklığı Örgütün tepesi şatafat içinde! FETÖ’cüden köpeğinin kulübesine bile klima Yeni görüntüler ortaya çıktı! Kara Haydar döviz balyaları içinde yüzüyor
Gündem Saraydaki gizli patron ifşa oldu! Beyaz Saray’ı sarsacak skandalı bizzat aile üyeleri itiraf etti!
Gündem

Saraydaki gizli patron ifşa oldu! Beyaz Saray’ı sarsacak skandalı bizzat aile üyeleri itiraf etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Saraydaki gizli patron ifşa oldu! Beyaz Saray’ı sarsacak skandalı bizzat aile üyeleri itiraf etti!

ABD siyasetini çalkalayan dev iddia sonunda ilk ağızdan doğrulandı! ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile çiçeği burnunda eşi Bettina Trump, mayıs ayında gerçekleşen görkemi günlerce konuşulan düğün kutlamalarının Kremlin’e yakınlığıyla bilinen Rus oligark tarafından finanse edildiğini resmen kabul etti. Uluslararası araştırma kuruluşlarının yüz binlerce dolarlık gizli harcamaları ortaya çıkarmasının ardından yapılan ortak açıklamada, Rus milyarderin bu devasa jesti sadece "cömert bir düğün hediyesi" olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Bettina Trump, mayısta düzenlenen düğün kutlamalarının bir bölümünün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Umar Kremlev tarafından finanse edildiğini doğruladı.

Bettina Trump'ın, sosyal medya hesabından eşiyle ortak imzayla paylaştığı açıklamada, Kremlev'in "yakın bir dostları" olduğu belirtilerek düğünden sonra düzenlenen iki gecelik kutlamalara ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Kremlev'in desteğinin "olağanüstü cömert bir düğün hediyesi" olduğu savunularak "Bunun için o zaman da minnettardık, bugün de öyleyiz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Dostluk siyasi bir motivasyon gerektirmez. Cömertlik de otomatik olarak bir gündem taşımaz. Bazen bir düğün hediyesi yalnızca bir düğün hediyesidir." ifadelerine yer verildi.

Kar amacı gütmeyen araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica ise aynı gün yayımladığı haberinde, Kremlev'in üç gün süren kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masrafı karşıladığını öne sürdü.

 

- Kremlev'in Putin'e yakınlığı gündemde

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı olan Umar Kremlev, kısa süre önce Putin tarafından "Dostluk Nişanı" ile ödüllendirilmişti.

Donald Trump Jr. daha önce de Rusya bağlantıları nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

2016'daki başkanlık seçimleri sırasında Trump Jr.'ın Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile New York'taki Trump Tower'da yaptığı görüşme, Trump seçim kampanyasının Rusya'nın seçimlere müdahale girişimleriyle koordinasyon içinde olup olmadığını araştıran federal ve kongre soruşturmalarının odak noktalarından biri olmuştu.

Abdullah Özdemir gönülleri bir kez daha fethetti
Abdullah Özdemir gönülleri bir kez daha fethetti

Gündem

Abdullah Özdemir gönülleri bir kez daha fethetti

ABD'li Pfizer iki Avrupa ülkesinin gelirlerine el koydu
ABD'li Pfizer iki Avrupa ülkesinin gelirlerine el koydu

Ekonomi

ABD'li Pfizer iki Avrupa ülkesinin gelirlerine el koydu

ABD’den Rus devine darbe! İran’a yardım eden Rus VTB Bank kara listeye alındı!
ABD’den Rus devine darbe! İran’a yardım eden Rus VTB Bank kara listeye alındı!

Gündem

ABD’den Rus devine darbe! İran’a yardım eden Rus VTB Bank kara listeye alındı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saçınıza sürüp 1 dakika bekleyin! Etkisine inanamazsınız:
Kadın - Aile

Saçınıza sürüp 1 dakika bekleyin! Etkisine inanamazsınız:

Genç bir görünüm kazandıran aspirin-limon maskesini mutlaka deneyin. Efsanevi maske sosyal medyada ilgi gördü. Sivilcelere adeta direnerek g..
Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!
Gündem

Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!

TikTok’ta canlı yayında emniyet güçlerimize hakaretler savurduktan sonra gözaltına alınan Semih Varol, adli işlemlerin başlamasının ardından..
"Ailem Güvende" operasyonunun fitilini ateşleyen ifade ortaya çıktı! Bu ahlaksızlıklara ağzınız açık kalacak
Gündem

“Ailem Güvende” operasyonunun fitilini ateşleyen ifade ortaya çıktı! Bu ahlaksızlıklara ağzınız açık kalacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde 5 ilde başlatılan “Ailem Güvende” operasyonunun soruşturma dosyasındaki kritik ifadelerden biri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23