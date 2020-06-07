Hatice Anneyi rahmet ve dua ile anıyoruz
Hatice annemizi vefatının 15’inci sene-i devriyesinde rahmet ve dualar ile anıyoruz.
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Müdürümüz ve Yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun değerli valideleri Hatice Karahasanoğlu’nun ebedi istirahatgâhına uğurlanmasının üzerinden 15 yıl geçti. Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanında meftun bulunan Hatice Karahasanoğlu, 7 Haziran 2005 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Arkasında değerli evlatlar bırakan Hatice Hanımefendiyi Akit ailesi olarak vefatının 15’inci yıldönümünde hayırla yâd ediyoruz.