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Spor Hatayspor'un konuğu Sivasspor
Spor

Hatayspor'un konuğu Sivasspor

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:50:18 -
Hatayspor'un konuğu Sivasspor

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nın saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçtiğimiz haftalarda 17 takım oyuncusunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla Hatayspor, 2 haftadır sahalardan uzak kalmıştı.

Hatay ekibinde Sivasspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularının test sonuçlarının negatife döndüğü bildirilmişti.

Ligdeki ilk 4 maçında 2'şer galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-beyazlı takım 7 puan elde etti.


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