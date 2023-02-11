Hatayspor'un efsane golcüsü geri dönüyor! Duyanlar gözlerine inanamadı!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transfer rotası daha önce de gündeme gelen Aaron Boupendza'ya çevrildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosunu 4 isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, Aboubakar'dan önce görüşme yaptıkları Aaron Boupendza ile yeniden ilgilenmeye başladı.

Hatayspor'da Süper Lig gol kralı olan Aaron Boupendza'nın menajeri Ekim ayından beri sakat olan oyuncunun sağlık raporlarını kulübe gönderdi. İki hafta içinde %100 sahalara dönebileceğiyle ilgili doktor raporlarını sunarken, Boupendza'nın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu iletti.

Borini'ye yılda 2 milyon euro'dan üç yılda 6 milyon euro ve Karagümrük'e de 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Beşiktaş'ın kafası bu teklifle karıştı. Haber7'ye göre; çünkü Boupendza için 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme ve kulübüne bonservis ödenmeyecek olması, siyahbeyazlıların daha fazla ilgisini çekti.

Boupendza'nın menajerine kulübünden bonservisinin bedava verileceğine dair resmi belgeyle gelmesi durumunda, transferi için son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği ifade edildi.