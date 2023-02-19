Hataysporlu isim Karagümrük'te

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen takımlardan olan Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Bu olay sonrasında iki takımın futbolcuları takımlarından ayrılarak başka ekiplere transfer oldu.

Bu isimler arasına Hataysporlu Saba Lobjanidze de katıldı. Devre arası transfer dönemi için kadrosunu Sofiane Feghouli, Adem Ljajic, Andrea Bertolacci ve Brahim Darri'yle güçlendiren Fatih Karagümrük, Lobjanidze'yi transfer ettiğini duyurdu.

Daha önce Ankaragücü formasını da giyen Gürcü futbolcu, bu sezon Hatayspor formasıyla 21 karşılaşmaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 4 asist ile oynadı.