  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hataysporlu isim Karagümrük'te
Spor

Hataysporlu isim Karagümrük'te

Depremler nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor'un oyuncusu Saba Lobjanidze, Karagümrük'e transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 14:36:00 -
Hataysporlu isim Karagümrük'te

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen takımlardan olan Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Bu olay sonrasında iki takımın futbolcuları takımlarından ayrılarak başka ekiplere transfer oldu.

Bu isimler arasına Hataysporlu Saba Lobjanidze de katıldı. Devre arası transfer dönemi için kadrosunu Sofiane Feghouli, Adem Ljajic, Andrea Bertolacci ve Brahim Darri'yle güçlendiren Fatih Karagümrük, Lobjanidze'yi transfer ettiğini duyurdu.

Daha önce Ankaragücü formasını da giyen Gürcü futbolcu, bu sezon Hatayspor formasıyla 21 karşılaşmaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 4 asist ile oynadı.

Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Gece gündüze döndü
Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Gece gündüze döndü

Yerel

Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Gece gündüze döndü

Depremin ardından acı görüntü! Hepsi yerle bir oldu
Depremin ardından acı görüntü! Hepsi yerle bir oldu

Yerel

Depremin ardından acı görüntü! Hepsi yerle bir oldu

AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir
AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir

Gündem

AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir

İsrailli deprem kurtarma ekibinden büyük terbiyesizlik! Böyle skandal görülmedi
İsrailli deprem kurtarma ekibinden büyük terbiyesizlik! Böyle skandal görülmedi

Gündem

İsrailli deprem kurtarma ekibinden büyük terbiyesizlik! Böyle skandal görülmedi

Depremin vurduğu Suriye’de Esed’in keyfi yerinde, çünkü… Deprem bölgesinde olay fotoğraf
Depremin vurduğu Suriye’de Esed’in keyfi yerinde, çünkü… Deprem bölgesinde olay fotoğraf

Dünya

Depremin vurduğu Suriye’de Esed’in keyfi yerinde, çünkü… Deprem bölgesinde olay fotoğraf

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23