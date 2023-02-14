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Spor Hataysporlu Atsu bekleyişi! Gana hükümetine çağrı... Deprem felaketi sonrası!
Spor

Hataysporlu Atsu bekleyişi! Gana hükümetine çağrı... Deprem felaketi sonrası!

Hatayspor'un Ganalı futbocusu Atsu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı. Atsu'nun yakın arkadaşları ve aile üyeleri de Hatay'a geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 18:02:00 -
Hataysporlu Atsu bekleyişi! Gana hükümetine çağrı... Deprem felaketi sonrası!

Hatayspor'un Ganalı futbocusu Atsu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı. Atsu'nun yakın arkadaşları ve aile üyeleri de Hatay'a geldi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı.

Atsu'nun yakın arkadaşları ve aile üyeleri de Hatay'a geldi. Enkaz çalışmalarını yakından takip eden Atsu ailesi, gelecek olumlu bir haberi bekliyor.

İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti.

Hala kendisine ulaşılamayan Ganalı futbolcuyla ilgili Chelsea'de beraber top koşturduğu eski futbolcu Essien'den mesaj geldi. Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi.

Haber7'ye göre; öte yandan Gana Milli Takımı kaptanı Andre Ayew, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Christian Atsu'nun durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayew, "Tüm Gana kendisinin iyi olması için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

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