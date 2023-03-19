Hatayspor’dan sürpriz karar çıktı! Flaş gelişme…

Deprem sonrası bu sezon Süper Lig'den çekilen ve acı kayıplar yaşayan Hatayspor, gelecek sezon tüm şartları zorlayarak futbola dönüş yapmak istiyor.

Ülkemizden yaşanan deprem felaketi sonrasında 10 ilimiz büyük yıkım yaşadı. Bunlardan biri de Hatay. Yaşanan deprem felaketi sonrasında Süper Lig'de mücadelesine devam teknik direktör Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut, futbolculardan Christian Atsu, A Takım Malzeme Sorumlusu Onur Akdeniz,U-14 Takımı'ndan oyuncu Hamza Sürer, U15'ten oyuncu Fatih Can, altyapı antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu ve mutfak personeli Suzan Berber, hayatlarını ne yazık ki kaybetti.

VOLKAN DEMİREL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Depremin yaşadığı gün ailesi ile birlikte Hatay'da olan 41 yaşındaki teknik direktörün sosyal medya hesabından yaptığı çağrı büyük ses getirmişti. Volkan Demirel yaptığı yardım çağrısı sırasında gözyaşlarını tutamamıştı.

LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALDILAR

10 ilde büyük bir yıkıma neden olan deprem sonrasında TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ve Süper Lig'den Gaziantep FK ile Hatayspor ligden çekilme kararı aldıklarını resmen açıklamıştı. Vatan’a göre; Ligden çekilme kararı sonrasında TFF bu talepleri kabul etti, çekilme kararı alan takımlarla oynanan ve bundan sonraki fikstürde denk gelen takımlarla ilgili 3-0 hükmen galibiyet kararı almıştı.

Ligden çekilmek zorunda kalan Bordo-Beyazlılar'da yönetim ve teknik ekibin, önümüzdeki aylarda yavaş yavaş futbolla ilgili konuşmalara başlaması bekleniyor. Güney ekibi, hiçbir şekilde kente gelen ya da gelecek yardımlardan bir kuruş bile almak istemiyor. Kulübün önceliği, Hatay'ın bir an önce yeniden ayağa kalkması...

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BAŞKA BİR YERE TAŞINABİLİR

Ligden çekilme kararı sonrası oyuncularının kariyerlerine devam etmesi adına büyük bir çaba gösteren Güney ekibi, yeniden sahalara dönmek adına tüm şartları zorlayacak. Ortaya konan fikirler arasında, kulübün futbola dönüşü için başka bir yere taşınması söz konusu. Bu şekilde Hatay'ın, Süper Lig'de temsil edilmesi planlanıyor. Kiralık gönderdiği futbolcularını takımda tutmak isteyen Hatay'a, ligden çekilen diğer kulüplere de yapacağı gibi TFF'nin de, bu süreçte tam destek vereceği öğrenildi.