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Spor Hatayspor'dan şahane başlangıç
Spor

Hatayspor'dan şahane başlangıç

Yeniakit Publisher
2023-08-13 00:46:00 -
Hatayspor'dan şahane başlangıç

Süper Lig'e yeni sezon ile birlikte geri dönen Hatayspor, ilk hafta ligin yeni takımı Pendikspor'u deplasmanda 5-1'lik skorla yendi.

Süper Lig'e yeni sezon ile birlikte geri dönen deprem bölgesi takımlarından Hatayspor, ilk haftada Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Volkan Demirel'in öğrencileri, deplasmandaki maçı 5-1 kazandı.

Hatayspor'dan şahane başlangıç

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Carlos Strandberg, Görkem Sağlam, Bertuğ Yıldırım ve Fisayo Dele-Bashiru kaydetti. Pendikspor'un tek golü Thuram'dan geldi. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, yeni sezona galibiyetle başladı. Ligin yeni takımı Pendikspor ise Süper Lig'deki ilk maçında puan alamadı.

Gelecek hafta

Pendikspor, Osman Özköylü yönetiminde Süper Lig'deki ilk maçında puan alamadı. Süper Lig'de gelecek hafta Pendikspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Hatayspor, Kasımpaşa'yla kozlarını paylaşacak.

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