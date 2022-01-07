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Spor Hatayspor'da sürpriz ayrılık
Spor

Hatayspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek oyuncusu Strahil Popov ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 10:52:00 -
Hatayspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek oyuncusu Strahil Popov ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Strahil Popov ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Popov'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

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