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Spor Hatayspor'da, Sivasspor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı
Spor

Hatayspor'da, Sivasspor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:11:58 -
Hatayspor'da, Sivasspor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

HATAY (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takımda Demir Grup Sivasspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Testlerin tamamı negatif çıktı.

Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

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