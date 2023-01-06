Hatayspor'da hedef ligin ilk yarısını "düşme potasından" uzakta tamamlamak

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Savaş, 19 hafta sonunda tamamlanacak ligin ilk yarısında 18. hafta maçları öncesi 16 puanla 16'ncı sırada olan takımının düşme potasından uzaklaşma hedefine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Savaş, sezona çok kötü başlangıç yaparak ilk 6 maçta sadece 1 puan alabildiklerini hatırlattı.

Bu süreçte teknik direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını anımsatan Savaş, "Daha sonra Volkan Demirel ile anlaştık. Onun da ilk 7 maçlık karnesine baktığımızda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. İnşallah Volkan hocamız ve öğrencileri, ilk 7 maçtaki seriyi tekrarlar ve devam ettirirler. Şu an en azından ligin ilk yarısını tehlikeli bölgenin üzerinde bitirmek, ikinci yarıda da ilk 10'a girip rahat rahat ligi tamamlamak istiyoruz. Umutlarımız, çalışmalarımız bu yönde. İnşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.

Ligin alt sıralarında olmalarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Savaş, şunları kaydetti:

"Sezona iyi başlayamadık. Muhtemelen hoca, kondisyon yüklemeden çok oyun sistemini kurmaya çalıştı. Tabii oyun oynarken de hem kondisyon hem de gücünüzün olması gerekir. Bu ikisi geri kalınca ne kadar oyun sistemi kurarsanız kurun bunlar olmayınca bir gol yediğinizde geri çıkartamıyorsunuz. Şu an kondisyonumuz iyi. İnşallah beklenen, özlenen Hatayspor'u tekrar izleteceğiz ancak kulüpleri ayakta tutmak, başarılı kılmak çok zor. Ekonomik şartlar zorlaşıyor, gelirler azalıyor. Hatay'da farklı branşlarda 13 Süper Lig takımı var. Hepsinin yükü de bizim üstümüzde. Bunu yaparken onur ve zevk duyuyoruz çünkü spor sadece spordan ibaret değildir. İçerisinde ekonomik ve sosyal hayat var, huzur var. Biz de insanlarımızın sporla birbirleriyle kaynaşmasını istiyoruz. Eskiye göre çok çok fazla mesafe katedildi. Şu anda herkes Hatay'ı biliyor. Otellerimiz, ulaşım araçlarımız bundan fayda sağlıyor."

"Bir orta saha, bir de kanat oyuncusu alabiliriz"

Takımın transfer gündemiyle ilgili konuşan Savaş, kadroya stoper Burak Bekaroğlu'nu dahil ettiklerini hatırlatarak, bu oyuncunun her iki tarafta da oynayabildiğini aktardı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Savaş, "Bir orta saha, bir de kanat oyuncusu alabiliriz. Bunun çalışmaları da devam ediyor. Bu iki transferi gerçekleştirirsek zaten yeterli, ligi istediğimiz yerde bitiririz. El Kaabi'yi dışarıdan bir takım istiyor. Bu konuda futbolcumuz henüz karar vermedi. Birkaç güne karar verebilir. Kendi sportif ve ekonomik şartlarına uygun bir takıma gidebiliyorsa gidebilir. Önümüzdeki yıl mukavelesi bitiyor. Gitmezse de bizim en başarılı sporcularımızdan biri. Başımızın üstünde yeri var. Ya anlaşma yapacağız önümüzdeki sezonlar için ya da gidecek gibi bir pozisyonu var." şeklinde konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası'na gönderdikleri oyunculardan dolayı takımlarına 400 bin dolar civarında ödeme yapılacağının bilgisini veren Savaş, "Dünya Kupası'nda oyuncumuz Sam Adekugbe ve geçen sezon bizde forma giyen Fas Milli Takımı'ndan Munir vardı. Bu para son 2 yıl oynadığı kulüplere gönderiliyor. Munir geçen yıl bizde oynadığı için yarısını biz, yarısını da yeni kulübü alacak. Adekugbe'nin getirisi bizim kulübe kaldı." ifadelerini kullandı.

Savaş, taraftardan daha fazla destek beklediklerini, maçlara daha fazla gelmelerini ve takımlarına sahip çıkmalarını istediklerini kaydetti.