Hatayspor penaltılarda turladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Atakaş Hatayspor, Mame Diouf'un kaleyi koruduğu penaltılarda Eyüpspor'u 6-5 yenerek 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Yeni Hatay Stadyumu'nda mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi.
Penaltılara giden mücadeleyi 5-4 kazanan Atakaş Hatayspor adını bir üst tura yazdırarak inanılmazı başardı.
Penaltılara giden maçta Atakaş Hatayspor'un kalesini Diouf korudu.
94. dakikada Atakaş Hatayspor kalecisi Abdullah Yiğiter kırmızı kart gördü.
Beş oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için Atakaş Hatayspor'da kaleye Mame Diouf geçti.
Atakaş Hatayspor'da uzatmalarda oyuna giren yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar da 120+1. dakikada kırmızı kart gördü. Mame Diouf ikinci defa kaleye geçerek penaltılarda da takımının kalesini korumuş oldu.