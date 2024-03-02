Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’a konuk oluyor. Mersin Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmenin planlarını yapıyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın başlangıç saatini gündemine aldı. Peki Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Hatayspor - Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin son bilgiler…

Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu (Trendyol Süper Lig 28. hafta mücadelesi)

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’a konuk oluyor. Mersin Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Hatayspor ligde oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Fenerbahçe ise zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın gerisine düşerken ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon rakip fileleri 70 kez sarsarken tarihinde en golcü sezonlarından birisini geçiriyor. Peki Hatayspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ekranlara geleceği saat…

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor Fenerbahçe mücadelesi Mersin Stadyumu’nda oynanacak.

Hatayspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği 28. Hafta karşılaşması bugün saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İsmail Kartal'ın takımını; Livakovic; Osayi Samuel, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic ve Dzeko onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Hatayspor, Fenerbahçe karılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Turgay Kaan Numanoğlu mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

FENERBAHÇE SON DURUM

Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

HATAYSPOR SON DURUM

Volkan Demirel’in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada giriyor. Hatay ekibi, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 32 sarsarken kalesinde ise 37 gole engel olamadı.