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Spor Hatayspor Fenerbahçe maç kadrosu
Spor

Hatayspor Fenerbahçe maç kadrosu

Fenerbahçe Hatayspor kadrosu milyonlarca taraftar tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor Fenerbahçe maç saati ile Fenerbahçe Hatayspor maç kadrosu araştırılıyor. Fenerbahçe Hatayspor maç hakemi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Peki Fenerbahçe Hatayspor maçında kimler oynayacak? Hatayspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri. İşte Süper Lig Hatayspor Fenerbahçe maç kadrosu.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 15:05:00 - 2021-09-26 15:06:50
Hatayspor Fenerbahçe maç kadrosu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hatayspor Fenerbahçe maçı hakemi Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Hatayspor Fenerbahçe maç istatistiği

Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.

Hatayspor Fenerbahçe maç kadrosu

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf.

Fenerbahçe: Altay, Min Jae - Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Diego Rossi, Berisha

Süper Lig puan durumu

 

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