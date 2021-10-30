Hatayspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Hatay-Beşiktaş maç sonucu
Beşiktaş maç sonucu | Süper Lig'in 11.haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Süper Lig’in 11.haftasında Hatayspor evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Hatayspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Hatay-Beşiktaş maç sonucu
Hatayspor-Beşiktaş maçı saat 16.00’da başladı. Maç Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyla sürüyor.
Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Riberio, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi