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Spor Hatayspor-Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu
Spor

Hatayspor-Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:37:00 -
Hatayspor-Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU


Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Kamil, Samuel, Ruben, Mehdi, Traore, Saba, Ayoub, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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