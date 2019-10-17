Hatayspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1.Lig 8. hafta
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Peki, Hatayspor Adana Demirspor maçı ne zaman? Hatayspor Adana Demirspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...17 Ekim 2019 Perşembe 19:12
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Peki, Hatayspor Adana Demirspor maçı ne zaman? Hatayspor Adana Demirspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Hatayspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bursaspor Ümraniyespor maçı 19.10.2019 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Mücadele Bein Max 1den canlı olarak yayınlanacak.
TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü
18 Ekim Cuma
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ekim Cumartesi
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)
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