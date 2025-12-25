  • İSTANBUL
Hataylı vatandaştan deprem konutlarına övgü: Müthiş! Yaparsa Erdoğan yapar
Gündem

Hataylı vatandaştan deprem konutlarına övgü: Müthiş! Yaparsa Erdoğan yapar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da yapılan deprem konutları gezen bir vatandaş, "Ben bir Antakyalı olarak inanamıyorum, eski Antakya’yı da biliyorum şimdikini de. Müthiş ya, Maşallah. Allah Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Yaparsa Erdoğan yapar " ifadeleri kullandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde inşa edilen deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ederken yapılan çalışmalar vatandaşında takdirini topluyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yükselen yeni konutları gören bir vatandaşın verdiği tepki kameralara yansıdı. Deprem sonrası tamamen yenilenen bölgelerden biri olan Antakya’da, deprem konutlarını inceleyen bir vatandaş, gördükleri karşısında duyduğu şaşkınlığı ve memnuniyeti dile getirdi.

Eski Antakya’yı da yakından bildiğini belirten vatandaş, yapılan çalışmaları överek, “Ben bir Antakyalı olarak inanamıyorum. Eski Antakya’yı da biliyorum, şimdikini de. Müthiş ya, maşallah” diye konuştu.

Deprem konutlarının ortaya koyduğu tablo karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Antakyalı vatandaş, “Allah Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Yaparsa Erdoğan yapar” ifadelerini kullandı.

