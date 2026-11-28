Hatay’ın yerel ürünleri için yeni hamle!
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Hatay’da üreticilerin rekabet gücünü artırmak ve yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla önemli bir çalışma başlatıldı. Kooperatifler ve tarımsal işletmeleri kapsayan programla üreticilerin gelişimine destek verildi.
Hatay’ın tarımsal üretim potansiyelini daha güçlü pazarlara taşımak için harekete geçildi. Kooperatifler ve tarımsal işletmelere yönelik 3 günlük eğitim programı düzenlendi.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim sürecinde; kooperatifler ve tarımsal işletmelerin bilgi, deneyim ve iş birliği kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Eğitim programıyla kooperatiflerin ve tarımsal işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, gelişimlerinin desteklenmesi ve rekabet güçlerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Programın tamamlanmasıyla birlikte Hatay’daki kooperatif ve tarımsal KOBİ’lere yönelik kapasite geliştirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.
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