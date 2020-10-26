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Gündem Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!
Gündem

Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısından önce ABD'den şüphe uyandıran açıklamalar gelmişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:17:00 -
Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda can kaybı olmazken 2 terörist ölü ele geçirildi.

Öte yandan terör saldırısı önce her zaman olduğu gibi ABD'de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

ABD kendi vatandaşlarını uyarmıştı

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Türkiye'de bir terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yapmıştı.

Elçilikleri geçici olarak kapatmışlardı

Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD elçilik görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Terör saldırısı olacağını söylemişlerdi

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldığı belirtilmişti.

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Yorumlar

Boşnak

Büyük şeytan amerika
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Keskinli

Bu itleri abd'nin gönderdiği apaçık ortada.
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