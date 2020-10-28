Hatay'daki saldırıyla ilgili sıcak gelişme
Hatay'da, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimi ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 ilde 5 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimi ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 ilde 5 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip ardından İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."