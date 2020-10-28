  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatay'daki saldırıyla ilgili sıcak gelişme
Gündem

Hatay'daki saldırıyla ilgili sıcak gelişme

Hatay'da, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimi ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 ilde 5 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:47:00 -
Hatay'daki saldırıyla ilgili sıcak gelişme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimi ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 ilde 5 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip ardından İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas
Dünya

Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas

Karadeniz bölgesinde Rusya savaş uçakları, Fransız savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı
Dünya

Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı

Almanya, Türkiye karşıtlığına yeni tip koronavirüs salgınını da dahil etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye salgın nedeniyle yapılan..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay