  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor
Aktüel

Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 07:12:04 -
Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması
Dünya

Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını 'doğru yönde cesaret verici adım' olarak tanımladı. Dı..
İlham Aliyev ulusa seslendi!
Gündem

İlham Aliyev ulusa seslendi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay