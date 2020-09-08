  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Aktüel

Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 07:48:15 -
Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde
Ekonomi

Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay bulunan doğal gaz keşfine ilişkin, Türkiye'nin doğal gaz ..
Fener Rum Patriği'nden küstah açıklama
Gündem

Fener Rum Patriği'nden küstah açıklama

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının yankıları sürüyor. Ayasofya ve Kariye'nin camiye çevrilmesine gerek olmadığını ileri süren İsta..
İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'
Dünya

İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyararak, ‘’Mossad veya ona bağlı yapılar, İran ve bölgede gizli veya a..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı