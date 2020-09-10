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Aktüel Hatay'daki orman yangını ile ilgili ifadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı
Aktüel

Hatay'daki orman yangını ile ilgili ifadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:10:13 -
Hatay'daki orman yangını ile ilgili ifadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve 5 gün süren orman yangınıyla ilgili ifadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Samandağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ'da başlayan ve Antakya ilçesi kırsalına sıçrayan yangına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphe üzerine bir kişiyi gözaltına aldı.

Kimliği henüz açıklanmayan şüpheli savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Samandağ ilçesinde 6 gün önce başlayan yangın Antakya ilçesi kırsalında sıçramış, alevler dün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

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