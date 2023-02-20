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Gündem Hatay'daki depremlerin ardından İhsan Şenocak'tan önemli uyarı
Gündem

Hatay'daki depremlerin ardından İhsan Şenocak'tan önemli uyarı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Hatay'da yaşanan depremlerin ardından, depremleri durduracak olanın Allah (c.c) olduğuna işaret ederek Müslümanları tövbe etmeye davet etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 21:51:00 -
Hatay'daki depremlerin ardından İhsan Şenocak'tan önemli uyarı

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yaşanan depremlerin ardından İlahiyatçı İhsan Şenocak'tan önemli bir ikaz geldi.

Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine sallandı Türkiye. Herkes konuşuyor, lakin kimse 1 dakika sonra ne olacağını bilmiyor. Kul acizdir. Sonsuz kudret ise Allah’a(cc) aittir. Tevbe edelim. İslam'a göre bir hayat yaşayacağımıza dair RABBİMİZE söz verelim. DEPREMLERİ DURDURACAK olan ALLAH TEALADIR. Ona yalvaralım." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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Yorumlar

oktay

hocam doğru söylüyor. her meteorolojik jeolojik olayın her şeyin bir de arka planı Yegane Yaratıcının orada bir hikmeti var. mesele sadece taş topaç işinden ibaret değil. bir kere o kocaman kocaman bilim adamlarının ağzından Allah adı duydunuz mu.salgında da öyle idi anlı şanlı tabip taifesi.sonra ilimsellikleri bilimsellikleri ziyan olur.

Ali

Ah İhsan hocam ah. Ne diyeyim. Hüznümüz bizi mahvetti. İnsanlar hakikatlere kapanmış. Söylüyoruz, anlatamıyoruz; anlatıyoruz, dinletemiyoruz. Allah'tan geldik muhakkak Allah'a döneceğiz.
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