Hatay'daki depremlerin ardından İhsan Şenocak'tan önemli uyarı

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yaşanan depremlerin ardından İlahiyatçı İhsan Şenocak'tan önemli bir ikaz geldi.

Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine sallandı Türkiye. Herkes konuşuyor, lakin kimse 1 dakika sonra ne olacağını bilmiyor. Kul acizdir. Sonsuz kudret ise Allah’a(cc) aittir. Tevbe edelim. İslam'a göre bir hayat yaşayacağımıza dair RABBİMİZE söz verelim. DEPREMLERİ DURDURACAK olan ALLAH TEALADIR. Ona yalvaralım." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



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