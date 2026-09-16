Hatay'da yola düşen yaklaşık 500 bin TL'lik altını alan kadın gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde depremzede Özcan Gür, 7 Eylül'de aracından indiği sırada içinde yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet altın bulunan keseyi yola düşürdü. Keseyi yoldan geçen bir kadın alıp gitti; altınlara kendi imkanlarıyla ulaşamayan Gür, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında yüzü seçilemeyen kadının ikametini 2 saat süren çalışmayla belirledi. Yapılan görüşmelerde kadının H.A. olduğu ve altınların kendisinde bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada 6 tam, 4 yarım ve 8 çeyrek altın ele geçirildi.

Altınlar Gür'e teslim edildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"Polisler olmasaydı borcum bir anda iki katı olacaktı"

Altınları yeni yuva kurmak için kayınbabasından borç aldığını ve kaybolmalarıyla korku dolu anlar yaşadığını anlatan Gür, 6 Şubat depreminin ardından ailesiyle Kütahya'ya gittiklerini, Hatay'daki evleri yeniden teslim edilince dönmeye karar verdiklerini ve yerleşimlerini bu yaz boyunca tamamladıklarını söyledi.

Deprem döneminde evdeki eşyalarını başka bir yere götüremediklerini ve eşyaların çalındığını aktaran Gür, "Bu eşyaları yeniden alabilmek için kayınbabamdan borç aldık. Altınları bozdurup beyaz eşya ve mobilya takımlarının parasını ödeyecektim ve altınları yanıma almıştım. Kızımı bir yere bırakırken yaklaşık bir dakika içerisinde her şey oldu" dedi.

Polislerle birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izlerken, araçtan indiği sırada altınların yere düştüğünü ve bir kişinin altınları alıp gittiğini gördüklerini belirten Gür, şöyle devam etti: "Yaklaşık 500 bin TL değerinde altınım vardı, polisler olmasaydı borcum bir anda iki katı olacaktı. Polis ekipleri kameraları inceledikten sonra şahsı ve altınları bularak kısa sürede hayatıma yeniden yön verdiler. Polisler o ziynet eşyalarını bulmasaydı çok büyük bir borcun altına girecektim, borcu aldığım maaşla ödemem imkansız olacaktı."

Teslim aldığı altınları bozdurarak borçlarını ödediğini kaydeden Gür, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz başta olmak üzere tüm Hatay polisine teşekkür etti.