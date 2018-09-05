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Hatay'da yaralı kadını 2 kilometre sırtında taşıdı!

Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında, ayağından  ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı Suriyeli kadını, polis, sırtında 2  kilometre sırtında taşıyarak ambulansa götürdü.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:25
Hatay'da yaralı kadını 2 kilometre sırtında taşıdı!

Reyhanlı'nın Suriye sınırına yakın bir  mahallesinde çığlık sesleri duyan mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine  gelen ekipler, 40'lı yaşlardaki Suriyeli bir kadının ayağından ve vücudunun  çeşitli yerlerinden yaralı olduğunu ve hareket edemediğini belirledi. 2 çocuğuyla  kırsal alanda çaresiz bekleyen kadın için, ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Taşlık ve engebeli olan araziye ambulans ve itfaiye ekiplerinin  müdahalesinin gecikebileceğini öngören polis memuru, kadını sırtına alarak en  yakın yola kadar yaklaşık 2 kilometre taşıdı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, polisin  kadını engebeli arazide sırtında taşırken, 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunun da  arkalarından geldiği görüldü. Polisin sıcak hava nedeniyle zaman zaman dinlenmek  için duraksadığı ve zaman kaybetmeden tekrar yola düştüğü gözlendi.

Suriyeli annenin Suriye'den Türkiye'ye 2 çocuğu ile birlikte yasa dışı  yollarla geçmek istediği ve bu sırada düşerek yaralandığı belirlendi.

Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ayaklarında ve vücudunun  çeşitli yerlerinde ezikler bulunduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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