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Gündem Hatay'da terör saldırısı! Canlı bomba kendisini patlattı
Gündem

Hatay'da terör saldırısı! Canlı bomba kendisini patlattı

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın canlı bombanın kendisini patlatması nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:25:00 - 2020-10-26 21:55:54
Hatay'da terör saldırısı! Canlı bomba kendisini patlattı

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın canlı bombanın kendisini patlatması nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Kendisini patlatmadan önce polisle çatıştığı belirtildi.

Valilikten açıklama geldi: 2 terörist etkisiz hale getirildi, can kaybı yok!

Hatay Valisi Rahmi Doğan saldırıyı düzenleyen 2 teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Vali Doğan, yaşanan terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.'' ifadelerini kullandı.

Yol trafiğe kapatıldı

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD kendi vatandaşlarını uyarmıştı

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Türkiye'de bir terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yapmıştı.

Elçilikleri geçici olarak kapatmışlardı

Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD Elçilik görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Terör saldırısı olacağını söylemişlerdi

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı.

Olay yerinden ilk görüntüler

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