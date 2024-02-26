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Yerel Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Yerel

Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 17:36:00 -
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, 81 adet tarihi sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, 81 adet tarihi sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle'de bir şüpheliyi durdurdu.

Şahsın üzerinde yapılan aramada; 81 adet tarihi sikke ile birlikte 2.06 gram eroin ve 0.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.C.B. isimli şahıs gözaltına alındı. (İLKHA)

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