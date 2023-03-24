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Yerel Hatay'da su temini için 459 çeşme yapıldı
Yerel

Hatay'da su temini için 459 çeşme yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-24 14:26:00 -
Hatay'da su temini için 459 çeşme yapıldı

Hatay'da, binaların enkazı nedeniyle kullanım suyu verilemeyen bölgeler için 459 sokak çeşmesi yapıldı.

6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle kentin hasar gören su ve kanalizasyon altyapısının eski haline kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

İstanbul, Ankara, Konya ve Antalya'dan gelen su ve kanalizasyon idaresi ekiplerince, moloz yığınları nedeniyle su verilemeyen bölgelere çeşmeler yerleştiriliyor. Hem enkaz alanlarında çalışanlar hem de depremzedeler, kullanma suyu için bu çeşmelerden faydalanıyor.

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