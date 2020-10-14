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Aktüel Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı
Aktüel

Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Hatay'da 273,5 litre sahte ve 52 şişe kaçak içki ile 42 şişe etil alkol ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:25:00 -
Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre polis ve jandarma ekipleri, şehirde sahte ve kaçak içki satışı ve üretimi için operasyon başlattı.

Polis ekiplerinin 16 işyeri ve 2 evde düzenlediği operasyonda 52 şişe kaçak içki, 73,5 litre sahte içki ve 42 şişe etil alkol ele geçirildi.

Aramalarda 74 paket sigara, 29 paket puro ve 885 cinsel ürün bulundu, 8 şüpheli gözaltına alındı.

200 litre sahte içecek ele geçirildi

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Madenli Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkol üretildiği bilgisi aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 200 litre sahte içecek, 940 litre mayalı malzeme ve damıtma mekanizması ele geçirdi.

Ev sahibi A.H. gözaltına alındı.

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