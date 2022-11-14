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Yerel Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Yerel

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, parkta sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralanan kişi tedaviye alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 10:54:00 -
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Sahil Parkı'nda yürüyüşe çıkan 65 yaşındaki Refik Sahillioğulları, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sahillioğulları'nın bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.

Kolundan ve bacağından yaralanan Sahillioğulları, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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