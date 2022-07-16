Hatay’da orman yangını mı var? Orman yangını son dakika:
Hayat’ın neresinde orman yangını çıktı? Datç ve Çeşme’nin ardından bir orman yangını da Hatay’dan geldi. Öğle saatlerinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Peki orman yangını nerede çıktı? Hatay’ın hangi ilçesinde orman yangını çıktı?
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangının haber alınması üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer, grayder, 2 helikopter ve 100 personel ile müdahale başlattı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan Muğla'nın Datça ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde, kara ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İlçede 13 Temmuz'da çıkan orman yangını dün kontrol altına alınmış, karadan ve havadan soğutma çalışmalarına başlanmıştı.