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Aktüel Hatay'da mozaik ustası, atık hurdalardan deniz kızı heykeli yaptı
Aktüel

Hatay'da mozaik ustası, atık hurdalardan deniz kızı heykeli yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:41:37 -
Hatay'da mozaik ustası, atık hurdalardan deniz kızı heykeli yaptı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Mervan Altınorak, hurda otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosikletlerin atıklarından topladığı 10 bin parça malzemeyi, deniz kızı heykeline dönüştürdü.

Tamircilerden bilye, zincir, çivi, yay, amortisör, vida, balata ve buji gibi hurda veya atık durumdaki malzemeleri toplayan Altınorak, bunları atölyesinde hummalı çalışma sonucu bir araya getirdi.

Altınorak'ın, iki aydan fazla süren çalışması sonucu 400 kilogramlık 2 metre uzunluğunda deniz kızı heykeli ortaya çıktı.

Mozaik ustası Mervan Altınorak, AA muhabirine, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı eserlerine yurt dışında yaşayanların ilgi gösterdiğini söyledi.

Çevre ve deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için deniz kızı heykeli yaptığını ifade eden Altınorak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Mavi Projesi'ni önemsiyorum, gelecek nesillerimizin daha yaşanası bir dünyada olması için daha duyarlı ve bilinçli olmalıyız." dedi.

Altınorak, deniz kızı heykeli dışındaki çalışmalarından da bahsederek, son iki senede 30 ton plastik ve atık metal topladığını, bunları da insan portresi, at, geyik, balık, uçak, köpek, kelebek, flamingo, tavus kuşu heykellerine dönüştürdüğünü bildirdi.

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