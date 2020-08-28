  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da marketteki ekmek dolabının kapaklarını çalan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Hatay'da marketteki ekmek dolabının kapaklarını çalan 2 kişi tutuklandı

Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:08:19 -
Hatay'da marketteki ekmek dolabının kapaklarını çalan 2 kişi tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir marketteki ekmek dolabının kapaklarını çaldığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bekbele Mahallesi'ndeki marketin önünde bulunan ekmek dolabının kapaklarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, adresini belirlediği şüphelileri kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
Ayasofya Camii için flaş karar
Gündem

Ayasofya Camii için flaş karar

86 yılın ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı...
Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama
Gündem

Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi ile boğuşan Giresun’daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, ekip çalışmalarının 917 personelle ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı