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Yerel Hatay'da korku dolu anlar pes dedirtti: Annesini balkondan atmaya çalıştı! Korkunç, ölüme itti
Yerel

Hatay'da korku dolu anlar pes dedirtti: Annesini balkondan atmaya çalıştı! Korkunç, ölüme itti

Yeniakit Publisher
2023-09-07 19:59:00 - 2023-09-07 19:59:30
Hatay'da korku dolu anlar pes dedirtti: Annesini balkondan atmaya çalıştı! Korkunç, ölüme itti

Hatay'de ‘Böyle evlat olmaz olsun’ dedirten vaka yaşandı. Balkon korkuluklarından tutunarak oğluna karşı koyan Ü.N.'nin yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun Mahallesi Çay Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında yaşayan F.N. isimli şahıs, henüz bilinmeyen nedenle annesi Ü.N.'yi balkondan atmaya çalıştı.

Balkon korkuluklarından tutunarak oğluna karşı koyan Ü.N.'nin yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zemine şişme yatak yerleştirdi, polis ekipleri de F.N'yi ikna etmeye çalıştı.

Zanlı, bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Anne Ü.N., 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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